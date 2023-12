Pitch C

Mise en scène de la lanterne sous forme de scénario d'utilisation.Une lanterne transmise par Mamie, 4 utilisateurs ont déjà enregistré une histoire. Nous sommes la 5e.On a tous une histoire qui nous a marqués et qu'on n'a pas forcément partagée.Mamie elle aime beaucoup parler, mais dès qu'il s'agit de se livrer c'est plus difficile. Écrire, peut-être, mais ça fait quelques années que c'est compliqué.Et puis mamie elle est un peu isolée dans sa maison.La lanterne elle enregistre. Mamie peut se mettre sur son fauteuil à bascule devant sa cheminée , appuyer sur le bouton et se plonger dans ses souvenirs pour les conter.Elle peut aussi écouter les autres histoires.L'enregistrement de mamie pourrait être utile et participé à une expérience d'enrichissement collectif.Pour l'instant le prototype comporte 8 histoires où l'entré/sorti son et lumière fonctionne.Particulier, pour la famille.Structure, collectivité qui cherchent à recueillir des témoignages.