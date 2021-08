Quels sont les avantages d'une vente en viager ?

Le prix : le calcul viager

Pour le vendeur, c'est avant tout un moyen de s'assurer une retraite confortable et de pouvoir conserver son cadre de vie avec les habitudes qui l'accompagnent.Pour les acquéreurs; le viager représente le meilleur moyen de se constituer un patrimoine immobilier à un prix inférieur à un bien classique (allant jusqu'à 55% du prix du marché), et en plus, sans contracter de prêt bancaire.Le viager peut ainsi permettre d'acheter un studio qui sera libéré au moment des études des enfants. Souvent aussi, les acquéreurs de biens en viager sont des expatriés français qui achètent vers 40 ans un bien qu'ils occuperont à leur retour d'expatriation, par exemple dans le cas d'un viager à Perpignan que l'on trouve de 26 365,00 € à 162 500,00 € : maison viager Perpignan , 4 pièces, 90 m². Maison VIAGER 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE : VENTE VIAGER A TERME LIBRECompte tenu des aléas de la bourse, l'immobilier apparaît comme une valeur refuge.Les acquéreurs ont tout intérêt à se tourner vers le viager. Ils n'ont pas besoin d'avoir un grand capital pour investir, et en plaçant leur argent dans un viager dans le Sud, ils sont certains de réaliser une plus-value très intéressante.C’est le prix de la vente du bien immobilier qui détermine le montant de la rente viagère. Pour calculer le montant de la rente, il faut déduire le cas échéant le bouquet pour obtenir un solde. Ce solde étant réglé par versement mensuel. Le bouquet est une partie de la somme versée au comptant lors de la vente. Il n’est pas obligatoire de verser de bouquet. Son montant ne devra pas en règle général dépasser 30% de la valeur occupée du bien. Plus le vendeur est âgé, plus le montant du bouquet devra être élevé. Son montant est fixé d’un commun accord entre les deux parties.En résumé le calcul du prix de la rente et du bouquet est fixé librement entre les parties (article 1976 du code civil) et dépend :- de la valeur du bien libre- de l’âge du ou des vendeurs- et de leur sexe