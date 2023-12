Palpablette

LE KIT :

Re-découvrez l'utilisation de la tablette numérique pour communiquer avec ses proches.Par un jeu de jetons, vous pourrez manipuler physiquement l'interface numérique. Pour écrire un message, appeler ou lancer un appel vidéo, attrapez le jeton correspondant et placer-le dans l'encoche adaptée. Si la lumière verte s'allument, l'action est validée et activée. À qui souhaitez-vous vous adresser ? Trouvez la photo de la bonne personne sur un de vos jetons et placé le sur la seconde encoche. Vous avez lancé l'application. Pour terminer l'opération, retirez les jetons. Les lumières s'éteignent, tout est désactivé.Des signaux lumineux et sonores qui indique l'activation (lumière verte), la désactivation (lumière éteinte) et la commande impossible (lumière rouge).La pochette à 3 pans se déploie à la manière d'une pochette IPAD à clavier :• un pan posé à plat, sur lequel se présentent 2 encoches . • un pan incliné verticalement dans lequel est insérée un tablette à l'horizontal• un pan incliné à l'inverse, pour servir de pupitreUn jeu de jetons à base rond (action) et à base triangulaire (personnes), dont la taille et la forme ont été pensés pour être facilement préhensibleEnfants et petits-enfants sont heureux d'offrir à leurs grand-parents une tablette numérique. Elle leur permettra de se donner des nouvelles facilement, de se voir grandir à distance ou maintenir un lien visuel pendant les séjours à l'étranger. Mais la tablette, ou autre objet à commande tactile, n'est pas un objet dont l'utilisation est encrée dans leur quotidien. Parfois par difficultés de compréhension ou appréhension du numérique, elle est mise de côté.Comment donner accès aux fonctionnalités de communication sans donner un cours de numérique ?En utilisant les codes connus et intégrés aux habitudes de vie de la personnes, comme les commandes mécaniques et la visualisation physique.1 / Favoriser le lien social, qui passe de plus en plus par le numérique (messages, appels vidéos), avec les plus jeunes.2 / Matérialiser l'interface numérique, la rendre physique par la manipulation d'objets. Ceci permet de comprendre le lien entre l'action (poser l'objet dans l'encoche adaptée) et réaction (ouverture de l'application, lancement d'appel, etc). Les signaux lumineux et sonores peuvent rassurer sur le bon usage de l'outil.3 / Rendre la personne indépendante dans sa démarche et autonome dans son approche du numérique.D'autres nécessités liées au numérique ont été repérés et pourraient venir s'inscrire dans le projet :1 / L'accès à différents médias comme des diaporama photos, des vidéos souvenirs, ou des playlists présentent dans la galerie de la tablette. Un proche pourraient ainsi lier un dossier photos à un jeton.2 / L'accès aux sites administratifs, que nous avons appelé "sphère privée", comme la consultation du solde bancaire, des mails, comptes d'aides sociales... Ces documents se consultent et se traitent de plus en plus par internet uniquement. Ceci demande à la personne âgée de dépendre d'un tiers dans le traitement de ces informations privées.Objet à destination des personnes âgées, effrayées, distancées ou réfractaires à l'outil numérique.Vincent Deyres a développé le projet Open Striato dont le fonctionnement interne est similaire. À l'origine à destination des enfants autistes, il cherche depuis 2 ans à l'adapter aux personnes âgées.La pochette et les jetons peuvent être proposés à la vente en complément de l'achat d'une tablette. Un nombre définis de jetons "action" est définis et designer au préalable. Un certains nombre de jetons "personne" sont proposés, neutre, et à paramétrer avant l'utilisation. Des jetons neutre "action" et "personne" peuvent proposé à la vente en complément.Parallèlement, le projet serait proposé en open source (maquette de la pochette, fichiers 3D des jetons, codes sources). Quelques design de jeton "action" seraient designer et proposé en supplément.