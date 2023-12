Pitch E

voir présentation du projetLe technologique s'immisce de plus en plus dans nos vies. Elle est aujourd'hui le principale outil de communication.De nombreuses personnes âgées ne font offrir ou achètent des outils numériques pour rester en contact et de faire du lien avec leurs proches qui sont loin et n'ont pas le temps de venir les voirs. Cela permet de favoriser leurs participation sociale.Cependant, ces personnes ne sont pas nées avec l'outils technologique, ce n'est pas intuitif pour elles. Le immatériel n'a finalement pas de sens.J'interrogerai le public sur ibm community s'il connait une personne ou à déjà offert à une personne une tablette qui en s'en sert pas.Notre concept permettrait de simplifier et de donner du sens à l'interface de commande de la tablette.Nous avons trois idées majeurs :- Simplifier et donner du sens au numérique- Rendre concret et matériel l'immatériel- Favoriser le lien socialeJe vais présenter les objets et les montrer en levant les bras, nous avons :- Un oeil pour appeler en vidéos- Un crayon pour écrire (Pour la commande écrire, si la personne n'est pas à l'aise avec l'écriture sur tabelle, il y aurais une reconnaissance vocale )- Une lettre pour lire- Un téléphone pour appelerOn a voulu choisir des symboles universelle et parlant pour tous.Maintenant nous allons associer une action à une personnes, pour notre démonstration nous avons choisit notre collègue Mathieu.Les lumières verte, cela signifie que l'action est bonne.Appel de Mathieu qui sera dans le public et répondra à l'appelPour arrêter il vous suffit de retirer la pièce du boitier.FINÀ long terme, nous pensions devellopper plus d'actions, et apporter plus de subtilités comme différencier les sous parties de écrire un message en écrire un message sous skype, email, what's app ou autre.De même, mettre en place des partenariats avec différents développeurs de sites internet notamment le site des impôts pour simplifier certaines démarches administratives.En effet, de plus en plus de démarches se dématerialise et les personnes deviennent souvent dépendante d'une tierce personnes alors que cela relève d'une sphère privée.